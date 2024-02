Turismo, Nicola Ciccarelli eletto presidente di Fontur

L’elezione è avvenuta a margine dell’Assemblea dei soci Fontur, che si è svolta lo scorso 31 gennaio

è stato eletto all’unanimità presidente di, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Turismo che opera a sostegno dei dipendenti delle aziende associate a Federturismo e AICA (Associazione italiana Confidustria Alberghi).

“Metterò a disposizione del Fondo la mia esperienza e l’impegno nel settore alberghiero e turistico”, le prime parole del neoeletto, che attualmente ricopre anche l’incarico di presidente del gruppo Swadeshi Hotels e di Club 41 Italia e di vicepresidente di Confindustria Alberghi. “C’è molto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per continuare a fornire ai lavoratori delle aziende associate le migliori soluzioni per l’assistenza sanitaria integrativa”, ha chiosato Ciccarelli.

