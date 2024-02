Trump condannato, la sentenza: dovrà pagare 355 milioni di dollari

(Adnkronos) – Donald Trump condannato a pagare 355 milioni. Lo prevede la sentenza del giudice Arthur Engoron che, nel tribunale di Manhattan, ha giudicato l'ex presidente e i suoi due figli Donald Jr ed Eric colpevoli per aver prodotto documenti finanziari falsi al fine di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. La sentenza della causa civile prevede per Trump anche il divieto a ricoprire incarichi in aziende nello stato di New York per i prossimi tre anni. —internazionale/ [email protected] (Web Info)