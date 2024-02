Tiziana Mori: evento organizzato dal Mfe di Cagliari sia l’occasione per la prossima Giunta regionale per prevedere un Assessorato ad hoc in Progettazione Europea e mobilità giovanile 

Nelle linee programmatiche come candidata Sindaca a Monserrato con la civica che mi sostiene e nelle interlocuzioni già avvenute con altre formazioni politiche, abbiamo inserito l’istituzione dell’Ufficio del piano dove vi sia personale esperto in Europrogettazione non solo per dare supporto agli uffici per gestire i progetti del PNRR, ma pure per coprogettare e coprogrammare insieme al Terzo settore tanti altri interventi offerti dai programmi europei.

Ma non solo, servirà anche per portare avanti attività di sensibilizzazione partendo dalle scuole e arrivando all’Università, le stesse che da universitaria mi portarono a seguire inizialmente i Corsi Jean Monett per poi specializzarmi in Diritto dell’Unione Europea e ulteriormente come ricercatrice esperta in Europrogettazione, le stesse attività che da genitore mi spingono a dare queste opportunità anche a mio figlio, invogliandolo a studiare e padroneggiare altre lingue comunitarie, e a conoscere le opportunità di mobilità per i giovani.

Grazie pertanto al Mfe di Cagliari e al suo Segretario Enzo Di Dino per avere organizzato l’evento di ieri sera presso la Società degli Operai a Cagliari, ove una ventina di candidati alla carica di consigliere regionale di tutte le compagini hanno detto la loro su Sardegna ed Europa.

Il mio motto è: “largo ai Giovani”, e come Europrogettista ma pure Formatrice ho tra gli obiettivi di supportare i ragazzi per dare loro opportunità di confronto costruttivo e crescita grazie all’essere Cittadini europei.