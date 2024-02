“Time Runs Out” (Romolo Dischi), il nuovo album di Kreky

“Time Runs Out” (Romolo Dischi), il nuovo album di Kreky. Esce venerdì 1° marzo sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores.

Come suggerisce il titolo “Time Runs Out” parla del tempo e della consapevolezza della sua esistenza. Da sempre un concetto astratto, il tempo invade infatti ogni singolo istante della nostra quotidianità.

La linea cronologica avanza, non attende e non prevede alcuno “stop”, così ogni percorso è pieno di imprevisti, incidenti, deviazioni illogiche. Ci si scontra con la realtà di dover scegliere come trascorrere la nostra vita, quali passioni coltivare, quale lavoro lasciare e quale partner scegliere. E non solo, quando fuggire, quando restare e quando staccarsi lasciando che tutto continui a scorrere – nostro malgrado – per dover ricaricare le batterie o per mettere le pezze laddove ci smarriamo. E nel frattempo, proprio perché il tempo scorre e il corpo è solo carne, anche per salutare chi se ne va.

A “Time Runs Out” hanno preso parte Valerio Fisik, nel ruolo di produttore e bassista, e Luca Martino alla batteria, con le preziose incursioni dei maestri Valentino Cervini e Jimmy Bax.

«”Time Runs Out” non è un album rivoluzionario. È un disco sincero, schietto, con testi e musiche che non chiedono il permesso a nessuno – dichiara Kreky – ci sono brani da due e brani da cinque minuti, alcuni con una forma canzone canonica, altri che rimangono così come sono stati pensati, senza troppi fronzoli.

È una presa di coscienza, è lo stiracchiarsi dopo un pomeriggio di merda passato a letto, senza la voglia di uscire perché troppo stanchi del mondo esterno.

È un respiro prima di uscire di casa quando già si è pieni fino al collo, ed è il respiro che si fa mentre si sta seduti cercando di godere due raggi di sole anche se il cervello è altrove e non percepisce alcun agente esterno.

È un piccolo pit-stop per rendere omaggio. È un piccolo movimento su un elettrocardiogramma piatto.»

Questa la tracklist di “Time Runs Out”: “Time Runs Out”, “Safe Place”, “Friday”, “Why did you call my name?”, “Pua #2”, “I’m not here”, “Pua #3”, “At This Rate”, “Nail Me”, “Break the Spell”.

BIO

Kreky è un musicista e cantautore sardo con base a Roma attivo dal 2016. Dopo la prima esperienza con i Madden Waves, con cui registra e pubblica l’EP “Shades” (2016 – Moquette Records) presso l’EDAC Studio di Davide Lasala (produttore di Nic Chester, Gorillaz, Fatoumata Diawara, The Winstons e tanti altri), forma nel 2017 “Kreky & The Asteroids”, un progetto che affonda le sue radici nel roots rock statunitense, con un particolare occhio a Ryan Adams, Jeff Buckley, Springsteen e i Counting Crows. Il primo singolo/video “Mistakes” esce in anteprima su LaRepubblicaTV. Nel giugno 2020, “Spotlights” viene inserita in heavy rotation su Radio Rock, emittenti rock tra le più importanti dell’area romana.

In seguito, vengono rilasciati i singoli “No Apologies”, a settembre 2020, ed “Average” a novembre 2020, quest’ultimo con la partecipazione di Carmelo Pipitone (membro di oRK, Dunk ed ex-Marta Sui Tubi) alla chitarra. Il 22 aprile 2022 esce l’album “Banner Blindness”, lanciato con il singolo “Moonless Sky”, nel quale è inclusa la collaborazione di Roberto Angelini alla chitarra sulla traccia “Improve”.

A marzo 2023 Kreky pubblica “Hyenas”, primo singolo che anticipa l’EP “Heat The Rich” di matrice hardcore punk, rilasciato a dicembre 2023. A gennaio 2024 esce l’EP “Prenda”, in collaborazione con il cantautore Whitefang e la Talk About Records, composto da 2 brani in sardo che sono parte integrante di un documentario diretto da Michele Salaris e Gabriella Belloni (Oghinne/Germogliando). Il 1° marzo esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo full lenght “Time Runs Out”, anticipato dai singoli “I’m Not Here” e “Safe Place”.