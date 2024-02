Sul palco del Music Hall di Sassari il progetto jazz Reflections

“Sul palco del Music Hall di Sassari arriva il progetto jazz Reflections”

Prosegue il 22 febbraio la rassegna “Jazz in Hall”, arrivata al terzo appuntamento, con il progetto “Reflections” sul palco del circolo Music Hall di Sassari.

Un gruppo composto da Silvia Ruiu alla voce, Raffaele Puglia al pianoforte, Sebastiano Dessanay al contrabbasso e Luca Piana alla batteria.

Il quartetto ripercorre i classici dei teatri di Broadway e della Bossa Nova, arricchiti da arrangiamenti originali; all’interno del repertorio figurano anche alcuni brani nati dall’estro di Silvia Ruiu e Raffaele Puglia.

Silvia Ruiu, cantante e compositrice, si laurea in Canto Jazz al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari. Svolge attività concertistica in diversi club, rassegne e festival.

Nonostante la sua giovane età, vanta già collaborazioni con musicisti importanti della scena musicale Jazz italiana.

Raffaele Puglia, nel progetto “Reflections”, oltre che come pianista, è attivo anche come compositore, autore di testi e arrangiatore.

Ha conseguito il diploma accademico di primo livello in Pianoforte Jazz al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, dove attualmente frequenta il biennio specialistico di Composizione.

Si esibisce da diversi anni in club, rassegne e festival anche internazionali.

Sebastiano Dessanay è un contrabbassista, compositore e artista musicale attivo nella scena jazz, classica contemporanea e d’avanguardia europea.

È leader di formazioni di jazz e suona in progetti di artisti in ambito classico, jazz, contemporaneo, folk e pop. Ha scritto per ensemble jazz e classici, per il teatro, l’opera, la danza e altre forme d’arte.

Luca Piana, diplomato in Percussioni e in Musica Jazz. Ha collaborato con diverse formazioni e artisti in ambito classico e jazz. Batterista stabile dell’Orchestra Jazz della Sardegna ha insegnato Batteria Jazz nei conservatori di Cagliari e Brescia, attualmente è titolare di cattedra al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.

Per accedere al circolo Music Hall è necessario essere soci Arci (tessera annuale 10€).

Per avere informazioni e per prenotare le serate Jazz, è necessario contattare i numeri dedicati 3408371032 o 3477270448.