Striscione sul Palazzo della Provincia a Sassari

Striscione sul Palazzo della Provincia a Sassari – Facendo seguito all’appello di alcune associazioni cittadine ed interpretando il sentimento diffuso in tutta la comunità sassarese, la Provincia di Sassari, nella persona dell’Amministratore Straordinario on. Pietro Fois, ha accolto la richiesta di affissione sulla facciata del Palazzo in piazza d’Italia di uno striscione che invita alla pace e al cessate il fuoco.

Lo striscione con la scritta CESSATE IL FUOCO, PACE! è stato installato venerdì 2 febbraio 2024.

In questo momento così drammatico per milioni di esseri umani, la Provincia di Sassari ha dimostrato non solo grande partecipazione ma anche la consapevolezza che ogni Amministrazione, stimolata e sostenuta dai cittadini che hanno a cuore la pace, abbia il potere e l’autorevolezza per sollecitare i governi affinché si realizzino le condizioni di una pace che non può più attendere, una pace che riconosca i diritti umani di tutti gli individui, in ogni parte del mondo.

Le Associazioni proponenti ringraziano la Provincia di Sassari e l’on. Fois per l’attenzione mostrata, per aver scelto di non restare indifferente e di assumere invece un ruolo attivo e propositivo, nell’interesse superiore dei valori di umanità iscritti nella nostra Costituzione e nella dichiarazione dei Diritti umani.

Le Associazioni proponenti sono: Convenzione per i Diritti nel Mediterraneo – Ponti non muri – Emergency Sassari – Movimento Omosessuale Sardo – ANPI Sassari – Alisso – Acos – C.C.S Borderline – Comitato Fermiamo la guerra Sassari – ARCI Nord Sardegna – Associazione Italia Cuba – noiDonne2005 – Earth Gardeners – Amnesty International Sassari – Ass. ODV Franco Mura – Theatre En Vol – 4Caniperstrada Produzioni – Associazione culturale Humaniora – African Union Sardegna.