Sinner-De Minaur, oggi finale Atp Rotterdam: orario, diretta, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale oggi, 18 febbraio 2024, nell'Atp 500 di Rotterdam contro De Minaur. L'altoatesino, dopo aver sconfitto ieri l'olandese Tallon Griekspoor, ha scavalcato il russo Daniil Medvedev è salito al terzo posto nel ranking che il serbo Novak Djokovic guida davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz. Il sorpasso su Medvedev può diventare realtà nel ranking di lunedì 19 febbraio in caso di trionfo a Rotterdam. "Sarò numero 3? Vuol dire tanto per me e per tutta l'Italia. La cosa più importante però è muovere il tennis italiano verso la direzione di far giocare tanti ragazzi, di essere un esempio. Alla fine è solo un numero. Oggi ho alzato il livello, è stata la miglior partita del torneo fino ad oggi e speriamo mi dia più confidenza", ha detto Sinner dopo il successo sull'olandese Griekspoor. La finale tra Sinner e De Minaur avrà inizio alle 15.30. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW e SkyGo.