Sinner batte Monfils, va ai quarti Atp Rotterdam contro Raonic

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Gael Monfils al secondo turno del torneo Atp di Rotterdam 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo e prima testa di serie, si impone in 3 set per 6-3, 3-6, 6-3 in 1h51'. Il 22enne altoatesino nei quarti di finale affronta il canadese Milos Raonic, 33 anni, entrato in tabellone grazie al ranking protetto e a caccia di riscatto dopo l'ultima porzione di carriera condizionata da problemi fisici. Contro Monfils, Sinner paga dazio nel secondo set per l'unico passaggio a vuoto: l'unica palla break concessa dall'altoatesino e sfruttata dal transalpino di fatto costa il set. Monfils, 37 anni, riesce ad allungare la partita ma nella terza frazione non impensierisce l'azzurro. Sinner alza la percentuale di prime palle (86% nel parziale) e dopo il break messo a segno subito non concede più chance: il match scorre senza sussulti verso l'epilogo, Sinner chiude i conti sotto le 2 ore.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 6-3 – Il secondo match point è quello buono. Sinner chiude i conti.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 5-3 – Monfils prolunga ancora la partita.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 5-2 – Sinner non fa sconti, game a zero.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 4-2 – Monfils si gioca le ultime chance di rientrare in carreggiata.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 4-1 – Sinner non lascia spazio alle velleità del rivale, game agevole e un altro passo verso la vittoria.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 3-1 – Monfils fatica ma riesce a tenere il primo servizio del set.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 3-0 – Le accelerazioni del numero 3 del mondo risolvono la situazione.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 2-0 – L'azzurro mette a segno un break cruciale e si porta sul 2-0.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 1-0 – Sinner archivia il passaggio a vuoto e mette subito le cose in chiaro in avvio di terzo set: game a zero.Sinner-Monfils, 6-3 3-6 – Sinner ha la palla per restituire il break in extremis: missione fallita, Monfils vince il secondo set. Si va al terzo.Sinner-Monfils, 6-3 3-5 – Sinner cerca di rimanere in scia nel set che appare compromesso.Sinner-Monfils, 6-3 2-5 – Monfils vede a portata di mano la possibilità di acciuffare il terzo set.Sinner-Monfils, 6-3 2-4 – Sinner cerca di rimanere in scia nel set che appare compromesso.Sinner-Monfils, 6-3 1-4- Il transalpino, sostenuto dal pubblico che vuole vedere il terzo set, prende il largo.Sinner-Monfils, 6-3 1-3- Monfils si procura la prima palla brea del match, Sinner annulla la chance. La seconda occasione consente al francese di allungare.Sinner-Monfils, 6-3 1-2- Monfils non concede quasi nulla alla battuta e il match è equilibrato.Sinner-Monfils, 6-3 1-1- Sinner tiene il servizio e pareggia i conti.Sinner-Monfils, 6-3 0-1 – Monfils non stecca in avvio di secondo set.Sinner-Monfils 6-3 – Sinner completa l'opera, 6-3 in 33'.Sinner-Monfils 5-3 – Il transalpino conquista il terzo game della sua frazione, avrebbe bisogno di un break per tornare pienamente in corsa.Sinner-Monfils 5-2 – Sinner non concede punti nel settimo game e si assicura il diritto di servire per il set.Sinner-Monfils 4-2 – Monfils prova a rimanere agganciato al primo set.Sinner-Monfils 4-1- Sul proprio servizio, il campione dell'Australian Open continua a marciare spedito.ùSinner-Monfils 3-1- Il francese rompe il ghiaccio, primo game per Monfils.Sinner-Monfils 3-0 – Sinner conferma il break e perfeziona l'allungo.Sinner-Monfils 2-0 – L'azzurro mette subito la freccia: chance per strappare il servizio all'avversario e il break arriva.Sinner-Monfils 1-0 – Sinner parte col piede sull'acceleratore e conquista il primo game.