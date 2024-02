Single ribelli a San Valentino: intimo sexy e non solo…

Ribellione all’Amore Convenzionale: I Single Riscrivono le Regole del Gioco.

Mentre il mondo si prepara per il tradizionale San Valentino, c’è una ribellione in corso. Non è più solo il terreno delle coppie innamorate, ma anche dei single che abbracciano la loro singolarità con stile e audacia. In un’epoca in cui l’autostima e l’autenticità brillano come le stelle, i Single Ribelli sono pronti a festeggiare con intimo sexy e un atteggiamento sfacciato.

Secondo un recente sondaggio di Speed Date® e Speed Vacanze®, leader nell’organizzazione di eventi e vacanze per single, il 63% degli spiriti liberi ha dichiarato di voler indossare biancheria sexy per la festa degli innamorati. Tra questi, il 70% sono donne e il 30% uomini, confermando che entrambi i sessi abbracciano il concetto di autocelebrazione attraverso un abbigliamento intimo provocante.

Le donne prediligono pizzi sensuali, sete lussuose e trasparenze audaci, mentre gli uomini optano per boxer aderenti e magliette senza maniche che mettono in risalto la loro fisicità. Questa selezione di intimo sexy non solo riflette un cambiamento culturale, ma rappresenta anche un modo per esprimere la propria sensualità e sicurezza personale durante la festa degli innamorati.

Dimenticate quindi le giornate tristi e piene di autocommiserazione. Lo spirito di San Valentino è cambiato. L’anno scorso, l’affluenza alle feste per single è aumentata del 15% rispetto all’anno precedente, secondo i dati forniti da Speed Date. Questo dimostra che i single stanno abbracciando la festa degli innamorati con più entusiasmo che mai.

Secondo il fondatore di Speed Date®, Giuseppe Gambardella, il crescente interesse per l’abbigliamento intimo sexy riflette un cambiamento culturale significativo. “I single di oggi vogliono prima di tutto piacersi e sentirsi bene con se stessi”, afferma Gambardella. “San Valentino è diventato un’occasione per autocelebrarsi e fare nuove connessioni.”

Ma non è solo una questione di vanità. Il 42% dei partecipanti a feste di San Valentino cerca di ampliare il proprio circolo di amicizie, mentre il 32% è alla ricerca di un flirt. Solo il 18% ha l’obiettivo di trovare il grande amore, mentre l’8% non ha aspettative particolari per la serata.

Le feste per single non sono mai state così divertenti e innovative. In occasione di San Valentino, Speed Date® organizza eventi in varie città italiane, dove i single possono godersi una serata unica e in piacevole in compagnia. A Roma e Milano, il 14 febbraio, è prevista una serata con più di 100 single pronti a mettersi in gioco attraverso il Lock Date, un gioco innovativo ed intrigante basato sui lucchetti. Ma come funziona? Ad inizio serata, le donne riceveranno un lucchetto e gli uomini un codice. Il compito? Trovare la combinazione perfetta. Chi sarà il vincitore e farà il Match?

Non solo Roma e Milano, lo Speed Date classico è stato organizzato nella maggior parte delle città italiane come Firenze, Torino, Bologna, Genova, Como che sono solo alcune delle opzioni offerte da Speed Date per socializzare in modo unico ed emozionante.

Mentre i cuori palpitano e le candele ardono per San Valentino, i Single Ribelli alzano la testa con fiducia e audacia. Con intimo sexy e un atteggiamento audace, festeggiano l’amore per se stessi e il potenziale per nuove avventure. Che Cupido si prepari: la rivoluzione amorosa è in corso.