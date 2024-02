Servizio Civile Universale in provincia di Sassari

Servizio Civile Universale in provincia di Sassari, entro il 15 febbraio, Inclusione sociale e supporto alla disabilità a Sorso 4 posti disponibili con la Comunità Papa Giovanni XXIII.

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani sul territorio sardo possono scegliere il Servizio Civile! Si tratta di un bando pubblico, un’opportunità formativa e di crescita a cui può candidarsi chi ha tra i 18 ed i 28 anni, iscrivendosi entro il 15 febbraio.

Con l’ente sono disponibili 4 posti in provincia di Sassari nel progetto FATTO DA ME 2024. Scegliendo questo progetto i giovani potranno coinvolgersi e sperimentarsi per un anno in attività di supporto a persone con disabilità per favorirne l’inclusione sociale presso il centro diurno “Il Girasole” di Sorso. 1 posto è riservato a giovani con difficoltà economiche.

Il Servizio Civile prevede un impegno di 25 ore settimanali ed ha una durata di 12 mesi, con inizio attorno a fine maggio. È previsto un contributo di 507,30 € mensili ed una formazione. La scadenza per candidarsi è alle ore 14.00 di giovedì 15 febbraio 2024.

“Non c’è giorno in cui non abbia voglia di andare al centro, ogni giorno è un’emozione diversa. – racconta Liberata volontaria in Servizio Civile nel centro diurno di Sorso, che prosegue – “Vedere i ragazzi che ridono e si divertono, vedere chi è limitato nei movimenti fare cose nuove, vedere che assaggiano cose nuove, mi riempie il cuore di gioia.”

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani potranno scegliere anche uno dei 44 posti disponibili tra i progetti all’estero: https://serviziocivile.apg23.org/progetti-estero-bando-2023-24/

Un’opportunità di orientamento per i giovani è l’iniziativa “Porte aperte per…”, che permette di incontrare direttamente l’associazione e le diverse sedi dove è possibile candidarsi. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione e si verrà ricontattati.

