Sassari-Nuoro, Sedda (Fit cisl) ‘modifica linea Arst richiesta da assessorato penalizza cittadini della Baronia’. Nuoro, 09 febbraio 2024.

“La modifica della linea Sassari-Nuoro dell’Arst, decisa su richiesta dell’assessorato regionale dei Trasporti, penalizza i cittadini della Baronia”. E’ l’accusa della Fit Cisl di Nuoro, che con il segretario Luigi Sedda chiede l’immediata revoca delle nuove disposizioni. “Il collegamento diretto da Sassari a Nuoro esiste da trent’anni e gli orari finora fissati (partenza da Sassari alle 9,30, arrivo a Nuoro alle 11,15) hanno dato la possibilità ai passeggeri di prendere le coincidenze per Siniscola, Olbia e per tutta la Baronia. Con la modifica voluta dall’assessore Antonio Moro, il mezzo dell’Arst arriverà a Nuoro poco prima di mezzogiorno, dopo aver transitato a Bonnanaro, Torralba, Macomer, facendo perdere, così, di fatto, tutte le coincidenze con altri mezzi. Gli utenti – sottolinea ancora Sedda – saranno costretti a rimanere in attesa a Nuoro più di un’ora e mezza prima del collegamento successivo”.Per la Fit, “ogni modifica dovrebbe avere alla base un miglioramento del servizio per i cittadini. In questo caso, le imposizioni dell’assessorato sono incomprensibili e immotivate e possono portare solo disagi ai cittadini della Baronia”.