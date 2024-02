Sartiglia 2024 – Da lunedì 5 febbraio i biglietti in vendita al botteghino

Sartiglia 2024 – Da lunedì 5 febbraio i biglietti in vendita al botteghino, Lunedì 5 febbraio alle 9, nei locali della biglietteria della Fondazione Oristano, in via Eleonora 15, apre il botteghino la vendita dei biglietti per la Sartiglia dell’11 e 13 febbraio 2024.

Quest’anno sono in vendita solo i biglietti delle tribune per assistere alla Corsa alla Stella,

Rimangono disponibili per la vendita al botteghino i seguenti biglietti:

DOMENICA 11 FEBBRAIO – CORSA ALLA STELLA

Tribuna B – 54 Biglietti

Tribuna C – 9 Biglietti

Tribuna M – 28 Biglietti

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO – CORSA ALLA STELLA

Tribuna A – 75 Biglietti

Tribuna A numerata – 13 Biglietti

Tribuna B – 157 Biglietti

Tribuna B numerata – 4 Biglietti

Tribuna C – 46 Biglietti

Tribuna M – 29 Biglietti

L’ufficio resterà aperto con i seguenti orari