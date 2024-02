Sara Tommasi a Sharm El Sheikh per girare il Videoclip musicale del suo “Sogno d’Oriente”

Sara Tommasi da circa 2 anni vive con il marito, il Manager Antonio Orso, tra l’Italia e l’Egitto, all’interno del Resort Domina Coral Bay.A dicembre – in Italia – ha inciso un brano “Sogno d’Oriente” edito da “Novalis Music” e scritto da Michele Galasso, Luigi Domenici e Paola Chiesa e per il quale è stato ideato un Videoclip girato – interamente – a Sharm El Sheikh.

Galasso anche autore per Warner Bros, può vantare molte collaborazioni importanti come Zucchero, Mietta, Ivana Spagna e Fausto Leali.

Oggetto di riprese del video varie location all’interno del Domina Coral Bay come, ad esempio, il The Beach Luxury Club, con fondatore Manuel Dallori, meta di molti personaggi pubblici italiani della Tv e dello Spettacolo.

Ma tante le riprese anche a Old Sharm e nel deserto con escursioni in cammello e Jeep.

L’intera creazione è stata affidata alla troupe egiziana My Sharm.

Make up and Hair Stylist Daniella Kortova.

Le coreografie sono state ideate da Maryna Ptashnik e Olga Gapon.

Nel Video Sara indossa parte della sua collezione di gioielli “Butterfly” realizzata con Capricci Store.

Il video rappresenta la storia autobiografica di Sara che – da tipica turista occidentale arrivata in un Resort 5 Stelle, una volta conosciuta la cultura orientale – sempre più si è inserita in quel contesto, ritrovando se stessa grazie ai panorami mozzafiato che la natura di quei posti regala.

Il brano e il video saranno disponibili su tutte le piattaforme dal prossimo 21 marzo, data di anniversario di Matrimonio di Sara ed Antonio.