Sanremo, caso scarpe di John Travolta: da Codacons esposto a Agcom e Antitrust

(Adnkronos) – Le scarpe di John Travolta indossate per la seconda serata di Sanremo 2024 diventano un caso. E il Codacons presenta oggi un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sulle calzature dell'attore. Lo annuncia la stessa associazione all'Adnkronos. "In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il 'pelo ma non il vizio' -dice il Codacons- e dopo la multa inflitta dall'Agcom e confermata dal Tar per l'edizione del 2023 durante la quale venne sponsorizzata illecitamente l'azienda Instagram, anche quest'anno nel corso delle prime due serate del Festival si sarebbero verificati casi di presunta pubblicità occulta a danno dei telespettatori". "Il primo caso a finire al vaglio delle autorità è quello sulle scarpe di John Travolta – spiega l'associazione – L'attore risulterebbe infatti essere legato da rapporti commerciali all'azienda di calzature U-Power, e proprio ieri, nel corso del suo intervento al Festival, avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial, scarpe più volte riprese in primo piano dalle telecamere Rai". "Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, inoltre, l'attore avrebbe ricevuto un compenso da 1 milione di euro dalla U-Power per salire sul palco dell'Ariston -prosegue il Codacons-. Denaro che si aggiunge all'esorbitante cachet da 200mila euro che la Rai, stando a quanto pubblicato da Adnkronos, avrebbe riconosciuto a John Travolta, peraltro per un siparietto ridicolo e di dubbio gusto, bocciato da pubblico e critica". E quello relativo al compenso pagato dalla Rai all'attore è un aspetto "su cui ora dovrà pronunciarsi la Corte dei Conti: il Codacons ha deciso infatti di chiedere chiarimenti alla magistratura contabile per capire se, alla luce della pessima performance dell'artista, il cachet da 200mila euro sia proporzionato e congruo, o se al contrario non rappresenti uno spreco di risorse pubbliche, essendo la Rai finanziata con i soldi dei cittadini che pagano il canone", annuncia il Codacons.