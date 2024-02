Sanremo 2024, Ramazzotti e il messaggio di pace: “Basta guerre, basta sangue”

(Adnkronos) – Sulle note di 'Terra Promessa', a 40 anni dalla partecipazione con il brano all'Ariston, arriva sul palco di Sanremo 2024 Eros Ramazzotti. L'accoglienza è calorosissima. Mentre canta, platea e galleria si alzano in piedi a ballare, un trenino circola nei corridoi della platea, e in galleria viene inquadrato un cartello: 'Eros, noi saremo sempre i ragazzi di oggi'. E proprio con il brano in sottofondo, cantato a cappella con i coristi dell'orchestra, l'artista lancia un messaggio di pace: "Quasi 500 milioni di bambini vivono in zone di conflitto, altri milioni non vedranno mai la terra promessa. Voglio dire solo una cosa: basta sangue, basta guerre, pace", dice. Quindi, lo scambio con Amadeus: "Mi fai fare il ballo del qua qua pure a me?", chiede riferendosi alla celeberrima gag di cui è stato protagonista ieri John Travolta. "E' stato antipatico? Dovevate dargli un po' più di soldi", dice il cantante. E arriva la stoccata di Amadeus: "Tu lo faresti con più simpatia". — [email protected] (Web Info)