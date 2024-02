Sanremo 2024, Loredana Bertè incanta nelle prove

(Adnkronos) – Se le prove generali della prima serata di Sanremo 2024 sono un termometro del gradimento dei 30 brani in gara, all'Ariston è febbre Bertè. Loredana si è esibita per ultima con la sua 'Pazza', un pezzo che è praticamente la sua autobiografia, e la sua performance è stata accolta da una standing ovation. Il brano, già accolto positivamente dalla critica al primo ascolto della versione radiofonica circa tre settimane fa, prendo con l'orchestra nuova forza e se Loredana non si farà tradire dall'emozione nella diretta del festival, si candida a conquistare il cuore degli italiani ed un'alta rotazione radiofonica. Gli unici altri ad avere avuto una standing ovation parziale sono i tre componenti de Il Volo, il cui brano con l'orchestra diventa trascinante e potrebbe ottenere consensi inaspettati al primo ascolto. L'applausometro delle prove ha premiato anche The Kolors, Angelina Mango, Geolier, Mahmood, Emma e Diodato. — [email protected] (Web Info)