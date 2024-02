Sanremo 2024, Fiorello e il ‘caso’ Travolta: “Scippo meno grave del Ballo del Qua Qua”

(Adnkronos) – "Ama, ci stanno insultando tutti. Se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultato di meno… lo scippo è meno grave del ballo del qua qua". Così Fiorello in collegamento con Amadeus dall'Aristonello durante la terza serata del festival di Sanremo 2024, torna sul 'caso' John Travolta e ironizza ancora sulla gag di ieri sera. "E' arrivata anche una denuncia dall'associazione paperi italiani secondo cui quello che abbiamo fatto è la cosa peggiore che è successa alle papere dopo la caccia" conclude lo showman. "È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre". Fiorello parla dopo la gag delle polemiche con John Travolta, e lo fa in occasione del Tapiro d'Oro consegnatogli da Striscia La Notizia per le critiche ricevute dopo avergli fatto ballare 'Il ballo del qua qua' in diretta. "Ma secondo voi, lui non era d’accordo? -dice Fiorello- Travolta non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo proposto: 'Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico'. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi". — [email protected] (Web Info)