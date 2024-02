San Valentino prezioso: il caviale di Cru Caviar e i tartufi di Stefania Calugi Tartufi

Cru Caviar, la prima produttrice italiana di caviale Beluga

Una realtà artigianale da 50 anni

Da oltre 50 anni Cru Caviar si occupa di uno dei prodotti considerati di assoluta eccellenza, uno dei prodotti di lusso e pregio per antonomasia: il caviale, secondo il saper fare artigiano italiano.

20 ettari di espansione per un totale di 4 allevamenti organizzati in maniera sostenibile e in modo tale da preservarne e valorizzarne la biodiversità. Cru Caviar intreccia la sua storia con quella della famiglia Bettinazzi, tutta italiana così come l’azienda che si prende cura di ogni singola fase della filiera, allevando ogni storione dall’uovo all’esemplare maturo. Artigianalità e cura dei dettagli hanno reso Cru Caviar un’azienda leader della produzione di caviale di Beluga in Italia, paese che vanta 60i tonnellate di produzione annue secondo solo alla Cina.

Tre generazioni nell’acquacoltura e più di 20 anni di esperienza nella produzione di caviale: è la storia dell’azienda Cru Caviar.

La produzione di Caviale e i Cru

Dire storione è un termine riduttivo e generico per un universo che racchiude in ogni varietà delle caratteristiche uniche e specifiche. Dopo aver allevato i migliori esemplari di Storione Cru Caviar gestisce la produzione. Grazie all’esperienza ultra ventennale di Renzo Zanin, Caviar Master dell’azienda,-maestro salatore a livello internazionale-, si ottiene un prodotto di qualità assoluta lavorato con la tecnica Malossol, dal russo “a ridotto contenuto di sale”.

“Eseguiamo la delicatissima arte della salatura con tecnica Malossol. Distribuendo solo quella parte del caviale che supera i nostri severi criteri di controllo di freschezza, gusto, colore e dimensione.” dichiara Renzo Zanin.

Per la lavorazione viene utilizzato puro Sale di Cervia, uno dei passaggi più delicati in cui tutta la concentrazione deve essere rivolta al fatto che la sapidità non copra gli altri sapori. Tutte le selezioni di caviale Cru Caviar hanno il sigillo CITES “Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione”.

Al momento della produzione, vengono selezionati gli storioni per produrre i Cru: i cru Beluga e Beluga Imperial da storione ladano; il cru Special Reserve da una particolare selezione che il Maestro salatore fa tra le migliori qualità a seconda di diverse variabili a seconda dell’anno; il cru Royal da storione bianco; i cru Imperial e Classic da storione siberiano; il cru Asetra da storione danubiano; mentre i due cru Amur Kaluga e Amur Kaluga Gold, provengono da uova da storione di importazione selezionate dal nostro Maestro salatore.

Gli allevamenti di storione

Gli allevamenti Cru Caviar sono stati studiati e progettati nel pieno rispetto sia della biodiversità del parco del Mincio, sia delle necessità dell’ecosistema ideale per la crescita degli

storioni. I quattro allevamenti hanno ognuno caratteristiche determinate e determinanti per la fase di vita dello storione che accoglie: a Goito, immerso nella valle del Bertone in provincia di Mantova si trova il centro di riproduzione e accrescimento; all’età di un anno e mezzo circa gli storioni vengono trasferiti negli altri tre allevamenti: Leno (BS), San Martino Buon Albergo (VR) e Bagnolo Mella (BS)

“Da sempre abbiamo a cuore la sostenibilità. nostri spazi produttivi sempre di più alimentati da fonti di energia rinnovabili, principalmente fotovoltaiche. Il nostro impegno green sarà sempre al centro di tutte le nostre strategie commerciali e finanziarie dichiara Domenico Meduri, A.D. dell’azienda.

Le vasche utilizzate impiegano quasi totalmente acqua superficiale, che rispetta il naturale andamento termico per la vita dei pesci e allo stesso tempo limitano lo sfruttamento delle riserve idriche del sottosuolo, nel pieno rispetto degli animali e della natura. Acque fresche e incontaminate a scorrimento, e storioni allevati in movimento lungo tutto il loro ciclo di vita: dall’uovo, all’avannotto, all’esemplare maturo.

Non solo caviale: le novità di Cru Caviar per il 2023

Le novità di Cru Caviar sono delle vere e proprie perle da scoprire e usare nella creazione di ricette pregiate e raffinate.

I piccoli burri Cru Caviar, a base caviale, zafferano o acciughe del Cantabrico: 70% burro e 30% caviale, dal sapore deciso e la texture vellutata e delicata; o ancora l’aroma elegante e intenso dello zafferano per preparazioni dolci e salate; o la versione di Cru Caviar del classico abbinamento piemontese ma con le famose acciughe spagnole.

Ma non solo burri: tra le novità dell’anno, Cru Caviar ha ideato anche lo Storione Beluga affumicato a caldo, una ricetta speciale che dà vita a un prodotto unico, dal sapore delicato e dalle ottime proprietà nutritive; e ancora, le Acciughe del Cantabrico, una selezione dei migliori filetti conservati in olio di oliva, prodotte nella cittadina di Santonã, una delle più rinomate specialità gastronomiche delle coste basche spagnole.

