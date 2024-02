Un menu esclusivo e una nuova collezione di gioielli saranno disponibili,

da giovedì 8 a sabato 16 febbraio, al ristorante in zona Arco della Pace

San Valentino: Locale e PLV Milano insieme per celebrare la ricorrenza all’insegna dell’amore per sé stessi

Milano, 1 febbraio 2024 – A San Valentino, Locale – il ristorante di Milano che collabora unicamente con piccole aziende del territorio circostante – e PLV Milano – il brand meneghino di bijoux – celebrano l’amore per sé stessi con una collaborazione d’eccezione. Da giovedì 8 a sabato 16 febbraio, al locale in zona Arco della Pace, sarà infatti possibile scoprire “Love Yourself”, l’esclusivo menu pensato per nutrire il proprio corpo con ingredienti di qualità senza rinunciare al buon gusto. Per l’occasione il ristorante si trasformerà inoltre in un pop-up store dove sarà possibile trovare e acquistare “Amore in pillole”, la nuova collana nata per donare un’extra quantità di amore a chi la indossa.

A unire le due realtà è la volontà di raccontare le eccellenze del Made In Italy: storie di valore e prodotti di qualità capaci di far star bene le persone. Da Locale, infatti, ogni portata è il risultato dell’incontro di ingredienti provenienti da piccole realtà accomunate da una forte passione per l’enogastronomia italiana, saldamente legata alla terra e alle tradizioni, ma votata anche alla ricerca e all’innovazione. Le collezioni di PLV Milano sono invece destinate a coloro che cercano un prodotto con una storia, che possa rappresentare un valore aggiunto quando indossato: una “dose” di amore o di coraggio per affrontare le sfide quotidiane.

“Love Yourself”

Ad aprire “Love Yourself”, il menu speciale proposto da Locale, è “Pillola d’amore” – pane caldo servito con burro montato -, seguito da “In un sol boccone” – una crocchetta di carciofo proposta con una salsa vellutata di pomodoro -. Protagonista della proposta è invece “Rosso passione”, un avvolgente risotto alla barbabietola e fonduta. A chiudere, “Afrodisiaco”, una soffice crema al mascarpone accompagnata da frutti rossi.

Per chi fosse alla ricerca di un “Love booster”, dall’8 al 16 febbraio – durante gli orari di apertura del ristorante -, sarà inoltre possibile scoprire “Amore in pillole”, il gioiello nato per celebrare l’amore nelle sue molteplici forme. La collana simboleggia la connessione con noi stessi, con gli altri e con il mondo, rappresentando quindi l’espressione di chi si è e di come si vorrebbe vivere la propria vita. Da indossare con fierezza, è un regalo che può essere fatto non solo agli altri, ma anche a se stessi.

Locale

Via Domenico Cirillo, 12, Milano

Tel. 02 36588110 | 351 0807152

[email protected]

Localecento.it

IG @locale.milano

FB @Locale-Milano

Orari ristorante

Dal mercoledì al sabato dalle 19:00 alle 23:30.

La domenica dalle 12:30 alle 14:30.