Sabato 03/02/2024 parte il servizio notturno CTM

Inizia questo weekend il servizio notturno CTM del sabato notte

Il presidente di CTM, Carlo Andrea Arba dichiara: “Sono orgoglioso di questa iniziativa che ho fortemente voluto e che mi auguro possa suscitare l’apprezzamento dei genitori, in quanto i ragazzi potranno utilizzare i nostri mezzi per viaggiare in sicurezza il sabato notte. A bordo sono presenti le guardie giurate per la sicurezza di passeggeri e conducenti. Credo sia importante che il CTM si occupi del trasporto, non solo scolastico, ma anche del tempo libero dei giovani”.

Dalla notte di sabato 3 febbraio 2024 e in via sperimentale, il sabato notte sarà reso operativo il servizio notturno dalla mezzanotte e fino alle 5:00 di domenica mattina.

Il servizio prevede l’attivazione della linea circolare “E” (Esterna Rossa), della linea “L” (Litoranea), e della linea 9.

Gli orari in tempo reale e i percorsi sono disponibili sull’app Busfinder.

CIRCOLARE ESTERNA ROSSA

La circolare esterna “E” ROSSA avrà una frequenza pari a 30’ con il seguente percorso:

Piazza Matteotti – via Roma (carreggiata centrale) – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi – Quartu Sant’Elena – via Br. Sassari – Quartucciu – Selargius – via Trieste – Monserrato – via Zuddas – via Cabras – via Italia – via S.M. Chiara – Via Cadello – via Is Mirrionis – P.za San Michele – via Maglias – viale Merello – via de Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma – piazza Matteotti.

Per la linea Esterna ROSSA, sono previsti i seguenti orari di partenza dal capolinea di piazza Matteotti: 00:00 – 00:30 – 01:00 – 01:30 -02:00 – 02:30 – 03:00 – 03:30.

LINEA “L” LITORANEA

La linea viaggerà con una frequenza di 40’ con il seguente percorso:

Piazza Matteotti – via Roma (carreggiata centrale) -viale Bonaria – via Cimitero – viale Diaz – Ponte Vittorio- viale Poetto – Lungomare Saline di Cagliari- via Idrovora – Lungomare Poetto di Quartu – Bussola – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – via Vico – via F.lli Bandiera – via Fiume – Margine Rosso – viale L. da Vinci – Cantoniera di Flumini – via dell’Autonomia Regionale Sarda – Piazza S. Maria Degli Angeli – via dell’Autonomia Regionale Sarda – via Leonardo da Vinci – Margine Rosso – via Fiume – via F.lli Bandiera – via Vico – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungo Saline di Quartu – via Idrovora – Lungomare Poetto di Cagliari – via Ausonia – viale Poetto – Ponte Vittorio – Amsicora – viale Diaz – via Cimitero – viale Bonaria – via Roma (carreggiata centrale) – piazza Matteotti.

Per la linea “L” LITORANEA, sono previsti i seguenti orari di partenza da:

Piazza Matteotti: 00:00 – 00:40 – 01:20 – 02:00 – 02:40 – 03:20.

Piazza S. Maria Degli Angeli: 01:00 – 01:40 – 02:20 – 03:00 – 03:40 – 04:20.

LINEA 9 NOTTURNA

Per la linea 9 è prevista una frequenza pari a 45’.

Partenze:

Da via Roma: 00:00 – 00:45 – 01:30 – 02:15 – 03:00 -03:45.

Da Stazione di Decimomannu: 00:45 – 01:30 – 02:15 – 03:00 – 03:45 – 04:30.

La linea 9 notturna a Decimomannu non effettua le fermate: via Veneto (Parchetto), via Liguria (altezza civico 10), Aie (Casa di Cura) e viale Italia (fronte Via Liguria).

Per la sicurezza di conducenti e passeggeri, a bordo sarà presente una guardia giurata.

TARIFFE: Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.

FERMATE: A richiesta si effettueranno le fermate presenti lungo il percorso.