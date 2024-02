Prima tappa del campionato zonale Techno 293, al Poetto di Cagliari il 2 e 3 marzo, apre il calendario agonistico 2024 del WCC

Con la prima tappa del campionato zonale Techno 293, prevista i prossimi 2 e 3 marzo, si apre l’attività agonistica 2024 del Windsurfing Club Cagliari. Circa 60 i ragazzi attesi da tutta la Sardegna sulla linea di partenza nelle acque davanti al Poetto di Cagliari alle ore 14:00. Tra di loro, Luca Versace già campione ch4, Margherita Nonnis e Mattia Murtas (campioni italiani under 17), Teresa Medde (bronzo all’europeo e al mondiale), Veronica e Riccardo Poledrini e tante nuove leve che, nel fine settimana, si sfideranno in 6 prove al massimo, con uno scarto possibile solo al termine della 4° regata.

Le categorie

5 le categorie previste dal bando a seconda dell’età, a partire dagli Under 13, fino alla categoria Experience per i nati dal 2006 al 2013. A queste si affianca anche l’attività per la categoria cadetti Kids gioco windsurf, ch3 e ch4 in preparazione dei prossimi eventi di classe della Coppa Italia, Coppa Presidente e Coppa Primavela.

Considerate le ottime prestazioni e la grande versatilità, il Techno 293 è infatti la classe giovanile di riferimento FIV per la formazione e per le prime competizioni dei giovani windsurfisti. A partire dal Techno si sono formati campioni nostrani quali l’olimpionica Marta Maggetti e Federico Pilloni ormai passati all’IQFoil.

“Continuiamo a credere e investire molto nell’attività giovanile, convinti che lo sport sia prima di tutto una scuola di vita e di valori sani”, dichiara il presidente WCC Roberto Festa. “L’anno agonistico del WCC apre con i giovanissimi un calendario denso e impegnativo che prevede, oltre a 6 regate nazionali tra windsurf, derive e multiscafi, il Campionato Europeo Nacra 15 tra aprile e maggio, il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche (6 campi di regata per circa 300 barche) a settembre e i Campionati Europei IQFoil a ottobre. Un programma ricco e sfidante, reso possibile dal grande impegno del direttivo e dalla passione dei soci, che dimostra la buona salute di questo circolo”.

Per altre notizie clicca qui