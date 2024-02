Prénatal nella provincia di Cagliari con Nascere insieme, gli incontri dedicati alle famiglie per prepararsi all’arrivo del bebè

Approfondimenti sulle tematiche legate alla nascita ed emozioni da condividere.

15 febbraio 2024 – Essere al fianco delle famiglie che nascono e crescono, questa la mission di Prénatal, insegna di riferimento nell’infanzia e parte di PRG Retail Group, che per rafforzarne la fattività entra nel 2024 con “Nascere insieme”, una serie di incontri mensili in cui affrontare tematiche utili a chi aspetta l’arrivo di un bebè. I primi appuntamenti del progetto, che si terranno nei principali punti vendita Prénatal di Italia, arrivano a Sestu (CA) il 17 febbraio, per riproposti con cadenza mensile (l’altra data ad oggi confermata è quella del 23 marzo). Tutti gli incontri (gratuiti) sono segnalati e prenotabili facilmente sulla landing page dedicata sul sito www.prenatal.com.

La nuova iniziativa dell’insegna è frutto di un know how basato su oltre 60 anni di lavoro e ascolto costante dei protagonisti (diretti e indiretti) della natalità.

Perché ogni nuova nascita non riguarda solo chi sta venendo al mondo ma ricomprende inevitabilmente chiunque sarà al suo fianco. Insieme al neonato nascono dei genitori, dei nonni, degli zii reali o acquisiti. La nascita è quella di una nuova famiglia. Da questo presupposto, dalla gioia, ma anche dai dubbi, dalle paure e dalle insicurezze che girato attorno a un momento così unico, Prénatal ha strutturato sei macro-tematiche che mirano a mettere ordine alla troppa informazione online e al disorientamento che ne può conseguire, per analizzare insieme alcune fasi importanti che accompagnano la nascita.

I negozi Prénatal lungo la penisola diventano così luoghi di approfondimento, punto di incontro, confronto e riferimento secondo quel welfare di prossimità che da anni contraddistingue l’insegna con l’obiettivo di raggiungere e sostenere le famiglie in ogni località.

Ed ecco gli argomenti trattati:

Un corpo che cambia: stare bene con sé stesse. Argomenti: i cambiamenti del corpo, come cresce il neonato Pensando a domani: dal suo corredino ai corsi preparto. Argomenti: dagli acquisti per la futura mamma a quelli per il nuovo nato e il confronto con gli altri genitori Dalla pancia al mondo: stare insieme in modo nuovo, dall’allattamento alle coccole. Argomenti: allattamento al seno e con biberon Benessere a tutto tondo: bagnetto e igiene quotidiana, massaggi e carezze. Argomenti: cambio, igiene, bagnetto, massaggio Un nido su misura: relax e ninne nanne. Argomenti: creare uno spazio dedicato, rituali del sonno Alla scoperta del mondo: a spasso e in auto in tutta sicurezza. Argomenti: tutte le modalità per uscire con il bambino

La nuova iniziativa conferma l’impegno dell’insegna a voler essere un punto di riferimento non solo nella vendita di prodotti di qualità per l’infanzia (puericultura e tessile 0-10 anni) e le mamme (dalla gravidanza all’allattamento) ma anche supporto fattivo alle famiglie attraverso l’erogazione di servizi, consulenza e affiancamento continuativo.

Dettagli appuntamenti nella sede Prénatal di Sestu (CA):

ex S.S. 131, km 8.200 ore 16.00

17.02| 23.03