Poste italiane: Luogosanto, via al progetto “Polis”

Poste italiane: Luogosanto, via al progetto “Polis” per l’ufficio postale di via San Trano. I lavori comprendono una completa riorganizzazione degli spazi, nuovi arredi, miglioramento del confort ambientale e l’abilitazione a erogare a sportello tre servizi INPS.