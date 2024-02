Un attestato per ringraziare l’affezionata cliente della fiducia dimostrata nel corso degli anni

Poste Italiane: Dorgali, il direttore provinciale e l’ufficio postale rendono omaggio alla cliente centenaria Caterina Fancello

Nuoro, 7 febbraio 2024 – è un giorno speciale per il paese di Dorgali, comunità di 8.300 abitanti, in provincia di Nuoro.

La signora Caterina Fancello, infatti, ha festeggiato un secolo di vita lo scorso 4 gennaio e nella giornata di oggi ha ricevuto una cordiale visita nella sua abitazione da parte del direttore provinciale di Nuoro Andrea Madeddu, del responsabile delle risorse umane Francesco Maria Santisi e del direttore dell’ufficio postale del paese Paolo Corda.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato alla centenaria un attestato con gli auguri per l’importante traguardo raggiunto, a suggello dell’affetto e della fiducia dimostrati verso l’azienda negli anni.

Al termine della piccola ma intensa “cerimonia”, Caterina ha ringraziato gli ospiti dando appuntamento a tutti per il prossimo anno.

Nata a Dorgali il 4 gennaio 1924, madre di tre figlie, la Signora Caterina si è trasferita in Francia, dopo il matrimonio, dove ha lavorato per molti anni. Al suo rientro in Sardegna, ha aperto a Dorgali un piccolo negozio di generi alimentari, dedicandosi al contempo alla gestione della famiglia. Fino a poco tempo fa si recava personalmente nell’ufficio postale per il ritiro della pensione.

