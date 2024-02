Piattaforme per freelancer: ecco come funzionano

Con l’avvento delle nuove tecnologie il mondo del lavoro è cambiato: grazie a internet, infatti, è possibile dislocare il lavoro, renderlo agile e sempre meno legato alla sede fisica. La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente definito i contorni dello smartworking, la cui quotidianità è scandita da occasioni di confronto in streaming online, videoconferenze e l’utilizzo di piattaforme condivise.

In questo contesto si sono particolarmente affermate le piattaforme di lavoro freelance, dove professionisti con un alto livello di esperienza e di preparazione entrano in contatto con una vasta platea di clienti, in cerca di una risoluzione tempestiva ed efficace ai propri problemi.

Vediamo più nello specifico come si instaurano i moderni rapporti di lavoro, con tanti aspetti interessanti in termini di riduzione delle attese e persino la nascita di nuove professioni stimolanti e di grande utilità per le aziende.

Le piattaforme di lavoro per professionisti freelance

Come anticipato, il lavoro freelance è una nuova frontiera delle moderne professioni, sempre meno legate a una sede fisica reale e quindi sempre più flessibili nelle modalità di somministrazione della propria opera.

La piattaforma virtuale è una vetrina di elezione per i professionisti freelance, i cui ambiti spaziano fra i settori più disparati: giuridico, formativo, psicologico, medico e ancora tanto altro. Senza dimenticare gli artigiani, come parrucchieri e idraulici, che grazie alle piattaforme online possono ampliare il loro portfolio clienti.

Una piattaforma per lavoratori freelance, più nello specifico, vede realizzare l’incontro fra domanda e offerta: potendo disporre di un’interfaccia semplice e intuitiva, il cliente può scegliere la tipologia di servizio di suo interesse ed entrare in contatto con una miriade di professionisti pronti ad aiutarlo. Rivolgendosi a siti che mettono in contatto chi cerca e offre lavoro, è possibile comparare i prezzi messi in chiaro dai professionisti e specificati in base al tipo di prestazione svolta. Ma non solo, è infatti possibile usufruire di un servizio di alto livello a un prezzo concorrenziale, grazie alle frequenti campagne promozionali che non è raro trovarvi e di cui vale la pena approfittare.

Dal canto suo il professionista ha la possibilità di pubblicare annunci riguardanti le sue prestazioni, nonché rendere visibile il suo tariffario, ricevere le richieste dei clienti senza intermediari e disporre di un portafoglio virtuale in cui poter monitorare il proprio saldo e prelevarlo in qualsiasi momento egli desidera.

Le nuove professioni freelance

Come precedentemente detto, il lavoro nel tempo è cambiato, assumendo forme nuove in seguito a una presenza sempre più massiccia delle nuove tecnologie nella vita di tante persone. Accanto a questo fenomeno di cambiamento che ha investito il mondo del lavoro, sono andate ad affermarsi nuove figure professionali, che mettono al servizio di singoli clienti, aziende e organizzazioni un notevole bagaglio culturale e intellettuale.

Fra questi vale la pena citare la figura del counselor: si tratta di un esperto della comunicazione interpersonale e del dialogo, che grazie alla sua capacità di mediazione e di ascolto attivo, è in grado di ristabilire l’equilibrio in vari ambienti, dalle classi di scuola alle aziende. Più nello specifico il counselor riabilita negli individui la capacità di autonomia decisionale, nonché la propria autostima e la consapevolezza del proprio ruolo prezioso all’interno della società.

Un’altra professione di nuova generazione, di cui vale la pena fare una menzione, è il web editor: si tratta di un professionista della scrittura digitale, la cui rapidità nel raccogliere informazioni e rielaborarle attraverso contenuti originali e inediti gli permette di lavorare al fianco di agenzie di comunicazione, fondazioni di divulgazione scientifica, aziende che investono nel marketing e tante altre realtà stimolanti.