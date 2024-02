Palù: “No sintonia con ministro né risposte Governo, mi dimetto da Aifa”

(Adnkronos) – Giorgio Palù si è dimesso dalla presidenza dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. "Vi comunico, dopo un'attenta meditazione, che la mancata sintonia col ministro e l'assenza di risposte dal Governo mi costringono a dare le dimissioni da presidente nominato di Aifa 'hic et immediate'", le parole con cui Palù ha comunicato le sue dimissioni dalla presidenza dell'Agenzia italiana del farmaco, contenute in un messaggio rivolto ai consiglieri del Cda e ai direttori dell'ente regolatorio, oggi in occasione di una riunione informale. Un messaggio che l'Adnkronos Salute ha potuto visionare. "Recrimino la totale assenza di ascolto da parte del ministro nelle scelte operate per Aifa", è uno dei passaggi. — [email protected] (Web Info)