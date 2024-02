Oristano, parte un bando per la sostituzione del pediatra

Un bando per la sostituzione del pediatra. Interessati la città di Oristano e altri sette comuni limitrofi

ORISTANO, 1 FEBBRAIO 2024 – “Abbiamo già richiesto ad Ares Sardegna la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio per un pediatra di libera scelta per l’ambito 1”. Lo comunica la direzione generale della Asl 5 in merito al trasferimento della dottoressa Lazzari, che sarà operativa sino al prossimo 29 febbraio nell’ambito 1, per poi spostarsi in altra sede. L’ambito 1 è formato dai comuni di Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Cabras e Villaurbana.

“Come sempre accade”, ha proseguito la direzione generale della Asl Oristano, “non appena riceviamo la comunicazione di un trasferimento o di un pensionamento di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, chiediamo immediatamente ad Ares Sardegna la pubblicazione di un bando per un incarico provvisorio. Confidiamo che nelle prossime settimane arrivino diverse candidature e si possa così garantire un servizio di assistenza sanitaria puntuale e continuo ai piccoli pazienti e alle famiglie di questi otto Comuni”.

