Oristano ha festeggiato la nuova centenaria Eva Dessì

Si allunga l’elenco dei centenari oristanesi.

Oggi, nella sua casa di Donigala, ha festeggiato il primo secolo di vita Eva Dessì che ha spento le candeline alla presenza dei nipoti e degli amici più stretti. C’era anche il Sindaco Massimiliano Sanna che le ha consegnato una targa ricordo a nome della comunità cittadina.

Nata a Donigala l’8 febbraio 1924, nella casa di famiglia dove ha sempre vissuto, signora Eva è la penultima di sette figli (2 fratelli e 5 sorelle).

Proprio la sua casa è stata sempre al centro della sua attività lavorativa. Insieme alla sorella Francesca è stata tra le prime socie della Cooperativa allevatrice sarde e tra le prime donne ad avere aperto un agriturismo in Sardegna.

Nel 1976, infatti, inaugurò questa attività nell’antica casa contadina nel centro urbano di Donigala dove ancora oggi continua a coltivare la terra e ad allevare le galline.

Molto religiosa e legata in modo particolare a sua sorella, suor Maria Francesca che era suora clarissa nel convento di Santa Chiara a Oristano, nella sua lunga vita ha fatto tanti pellegrinaggi, da Lourdes a Loreto e San Giovanni Rotondo. Non è però riuscita a coronare il sogno di una visita in Terra Santa.