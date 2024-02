Sergio Santambrogio (Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia ) : “Non sempre i bandi sembrerebbero rispettare il Decreto Parametri e dunque i corrispettivi regolamentati dalle norme vigenti. L’Ordine in prima linea nell’interesse degli iscritti”.

Ordine dei Geologi della Lombardia in prima linea e vigile sul rispetto delle norme riguardanti i corrispettivi

“Ci sono parecchi bandi che ad oggi non sono fatti secondo il Decreto Parametri, definto anche da specifiche ANAC. L’Ordine dei Geologi della Lombardia è molto vigile su questo aspetto. Siamo in prima linea sul tema dei corrispettivi. Questo comporta che le valutazioni economiche, alcune volte, siano risibili o che non siano corrette in funzione anche dell’Equo – Compenso, altra legge nazionale disattesa, a nostro avviso”. Lo ha affermato Sergio Santambrogio, Consigliere dell’Ordiune dei Geologi della Lombardia.