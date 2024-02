Odermatt da record, vince ancora a Palisades e blinda la Coppa del Mondo

(Adnkronos) –Nuova impresa dello sciatore svizzero Marco Odermatt che ha vinto il decimo slalom gigante consecutivo sabato sulle nevi di Palisades Tahoe, un successo che gli assicura la terza Coppa del Mondo assoluta consecutiva. Con la vittoria di oggi – la 35ma della sua carriera – Odermatt ha portato a 1001 punti il suo vantaggio su Manuel Feller diventando così irraggiungibile nonostante manchino ancora 10 gare alla fine della stagione. La sua serie di vittorie consecutive è la seconda più lunga nella storia dello sci alpino maschile. Il record di 14 vittorie consecutive di Ingemar Stenmark nello slalom gigante è ora nel mirino dello svizzero che può anche assicurarsi un altro globo di cristallo della disciplina il prossimo fine settimana ad Aspen e guidare anche la classifica di discesa libera e superG. Il 26enne svizzero potrebbe addirittura battere il suo stesso record di punti complessivi della scorsa stagione. Nella gara di oggi Odermatt ha distaccato il norvegese Henrik Kristoffersen di 12 centesimi, terzo l'americano River Radamus per il primo podio in Coppa del Mondo. Domani nuova gara maschile con uno slalom in Sierra Nevada mentre le donne gareggeranno in Val di Fassa, per un superG femminile dopo l'annullamento della gara odierna per troppa neve fresca. ​ — [email protected] (Web Info)