Nuoro, Giancosimo Bacchitta è il nuovo segretario provinciale dei giovani democratici

Giovani Democratici di Nuoro hanno un nuovo segretario provinciale. Si tratta di Giancosimo Bacchitta, eletto all’unanimità dall’assemblea riunitasi ieri, lunedì 19 febbraio, nella sede nuorese del Partito Democratico.

“Questo congresso arriva in un momento molto importante, perché la Sardegna si trova di fronte a una possibilità di cambiamento e quindi di uscita da quelli che sono stati cinque anni di pessimo governo da parte della giunta regionale di centrodestra – le parole del neo segretario subito dopo l’elezione –. Una fase cruciale anche perché finalmente darà l’opportunità alla giovanile di tornare a essere protagonista nel partito, rappresentando tutte le istanze dei giovani all’interno del PD, non occupandosi solamente di politiche giovanili, ma di tutto ciò che riguarda il presente”.

“Il prossimo passo sarà definire la segreteria provinciale nella quale verranno rappresentati tutti i circoli dei territori dei tesserati dei GD – ha aggiunto Giancosimo Bacchitta –. Una segreteria e una presidenza che dovranno essere più rappresentative possibili, così da traslare questa rappresentanza all’interno degli organi del Partito Democratico. Un ringraziamento sentito va alla segreteria uscente e al segretario Francesco Ruiu per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Grazie anche a tutti gli iscritti che mi hanno dato la fiducia di guidare questa giovanile per i prossimi anni”.

“Ringrazio tutti per l’opportunità che mi è stata data – le dichiarazioni di Francesco Ruiu, segretario uscente –. È stata un’esperienza proficua grazie alla quale abbiamo portato a casa risultati importanti, come il miglioramento evidente della condizione collegiale. Sono sicuro che con Giancosimo Bacchitta e con la nuova segreteria provinciale questo lavoro verrà proseguito nel migliore dei modi”.