NovaCharta alla Mostra Librai Antiquari a Venezia / 23-25 febbraio Palazzo Pisani Revedin

Venezia, 20 febbraio 2024. Dal 23 al 25 febbraio torna al Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin “Librai Antiquari a Venezia”, la seconda edizione della mostra-mercato organizzata da A.L.A.I. (Associazione Librai Antiquari d’Italia) che porterà all’attenzione del pubblico un’eccezionale selezione di rarità librarie.

All’evento, patrocinato anche da NovaCharta Editori, saranno presenti prestigiose librerie antiquarie provenienti da tutta Italia ma anche dal Regno Unito, Francia, Olanda, Austria e Irlanda che esporranno libri antichi, codici miniati, incunaboli, manoscritti e introvabili prime edizioni per la gioia di bibliofili e amanti dell’arte che potranno arricchire le loro collezioni con pezzi di gran pregio.

In occasione della mostra veneziana promossa da ALAI, sarà presentata un’esposizione di carte da legatoria decorate, realizzate tra il XVIII e il XIX secolo e provenienti da collezioni private. Il percorso espositivo sarà curato dall’Associazione e si ricollegherà idealmente alla mostra recentemente allestita alla Biblioteca Marciana.

Le “carte per legar e coprir libri” realizzate con impressione xilografica trovarono nel Veneto del 1700 il centro di un artigianato d’eccellenza che interessò l’intera Europa in un’epoca in cui i volumi si presentavano per la maggior parte nudi. Privi di quelle copertine seducenti che oggi ammiccano dagli scaffali delle librerie erano venduti in fascicoli per essere poi rilegati dal compratore secondo le disponibilità finanziarie, i gusti e le rilegature già presenti nella sua biblioteca privata.

NovaCharta partecipa a questa seconda edizione di “Librai Antiquari a Venezia” con i suoi tre periodici: Alumina, trimestrale che dal 2003 propone articoli sui codici miniati e antichi manoscritti accompagnati da immagini di rara bellezza; il bimestrale Charta che, con più di 180 numeri pubblicati in vent’anni, ha raccontato la storia dei libri e degli illustratori, dell’editoria, della grafica pubblicitaria e degli ex libris e il quarto numero dedicato alla polenta di Cucina di Charta, il nuovo trimestrale che coniuga il gusto dell’approfondimento storico all’arte culinaria.

La mostra

Alla mostra NovaCharta porterà anche la recente riedizione del volume Manzoni di Pier Carlo Masini dedicato alla sorprendente scoperta dei lati oscuri della genealogia di Alessandro Manzoni. Il libro è arricchito dalla prefazione di Vittoria de Buzzaccarini, il cui bisnonno Bernardo Arnaboldi Gazzaniga alla morte dello scrittore aveva comprato la casa di Manzoni per conservarla come museo. Curatore della riedizione e autore della postfazione Andrea Tomasetig, libraio antiquario.

Non mancheranno i commentari e i facsimili dei manoscritti restaurati grazie al progetto Salviamo un Codice che ha preso il via nel 2007 con il Patronato della Presidenza della Repubblica: grazie a questa iniziativa ben quattordici codici miniati sono stati restaurati per poi essere restituiti alle biblioteche di origine.

La mostra “Librai Antiquari a Venezia” è patrocinata da: Biblioteca Nazionale Marciana, Ateneo Veneto, Fondazione Archivio Vittorio Cini, Ro.sa.m., NovaCharta, Studium.

“Librai Antiquari a Venezia”

Dove

Palazzo Pisani Revedin, Campo Manin, Venezia

Quando: Venerdì 23 Febbraio 2024 h. 14.00 / 19.00 – Sabato 24 Febbraio 2024 h. 10.00 / 19.00

Domenica 25 Febbraio 2024 h. 10.00 / 17.00

Ingresso

€ 5,00