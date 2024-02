Netanyahu: “Hamas non sopravviverà a Gaza, avanti con l’operazione militare fino alla fine”

(Adnkronos) – "Hamas non sopravviverà a Gaza". Conferma la linea dura il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella conferenza stampa dopo l'incontro delle scorse ore con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Solo la vittoria finale – scandisce – ci consentirà di portare la sicurezza nel nord e nel sud di Israele", afferma riferendosi anche ai confini del Paese con il Libano."Non c'è alternativa alla distruzione militare di Hamas" secondo Netanyahu. "Se ci arrendiamo alle condizioni di Hamas – ammonisce – potremo arrivare ad un altro massacro". Quindi "Israele continuerà le operazioni militari a Gaza, il giorno dopo la guerra non ci sarà più Hamas". "Vogliamo la completa demilitarizzazione di Gaza, continueremo a operare a Gaza per tutto il tempo necessario, in modo che i terroristi non rialzino più la testa". —internazionale/ [email protected] (Web Info)