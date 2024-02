Navalny, ultimatum alla madre: “Accettare funerale segreto”. Lei rifiuta

(Adnkronos) – Alla madre di Alexei Navalny è stato imposto un ultimatum perché accetti un funerale segreto per il figlio entro tre ore, altrimenti verrà sepolto nella colonia penale. Lo hanno riferito Kira Yarmish e Ivan Zhdanov, collaboratori di Navalny, secondo quanto scrive Meduza. Lyudmila Navalnaya ha però rifiutato, chiedendo il rispetto della legge che impone la consegna della salma entro due giorni dall'accertamento delle cause della morte. La primogenita di Navalny, Dasha, ha postato su 'X' una foto che la ritrae bambina in braccio al padre e con la madre Yulia al loro fianco. ''Ti amo, ti bacio, ti abbraccio forte e mi manchi moltissimo'', ha scritto Dasha che ieri, insieme alla madre, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in California. —internazionale/ [email protected] (Web Info)