Navalny, fiaccolata in Campidoglio: contestata la Lega al grido di “vergogna, via via”

(Adnkronos) – Lega contestata per alcuni momenti alla fiaccolata per Aleksey Navalny in piazza del Campidoglio. Alla manifestazione convocata da Carlo Calenda che vede in piazza delegazioni di tutti i partiti per ricordare il leader dell'opposizione russa morto il 16 febbraio scorso, la delegazione del Carroccio è stata accolta al grido di 'vergogna, vergogna' e 'via, via'. A contestare il capogruppo del Senato Massimiliano Romeo, anche alcuni presenti che hanno detto di essere dell'Anpi. La contestazione è poi terminata dopo poco e la piazza si è riempita di fiaccole anche sotto la gigantografia con il volto di Navalny posizionata sotto la statua equestre di Marco Aurelio. "Sono contento che tutte le forze politiche siano oggi qua – ha affermato invece Carlo Calenda – non è una cosa comune per l'Italia. È segnale importante di solidarietà per chi muore per la libertà, lo sono i dissidenti russi e lo sono anche gli ucraini", ha detto annunciando che sarà in Ucraina il 24 febbraio, anniversario dell'inizio dell'aggressione russa.