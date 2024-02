Napoli, voragine in strada al Vomero: inghiottite 2 auto – Video

(Adnkronos) – Tragedia sfiorata a Napoli dove si è aperta una voragine in strada al Vomero. Due persone, rimaste bloccate nella propria autovettura per il cedimento del manto stradale, sono state salvate dai Vigili del fuoco. Evacuate alcune famiglie residenti in un palazzo vicino. In seguito al cedimento stradale, è stato interrotto il servizio idrico nell'area compresa tra Piazza Vanvitelli e S.Martino. — [email protected] (Web Info)