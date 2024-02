Napoli-Barcellona oggi in Champions League: orario, formazioni dove vederla in tv

(Adnkronos) – Napoli all'assalto del Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Le due squadre si affronteranno allo stadio Maradona: un esordio da brividi per il neo tecnico del Napoli, Francesco Calzona. Gli ottavi di Champions con il Barcellona non sono certo una "prima volta" semplice, ma possono fornire lo slancio per dare quella sterzata alla stagione non riuscita a Mazzarri. Ritorno in Spagna martedì 12 marzo. "Un allenatore può cambiare poco ma non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra prestazione in questo momento. Il Barcellona è tra le squadri più forti in Europa. Noi non abbiamo paura perché siamo il Napoli, ma nessuno può nascondere che giocano grandissimi giocatori e hanno un allenatore top", ha detto Calzona. "Il Barca è una squadra forte ma il Napoli non ha paura, andiamo in campo per vincere", ha sottolineato il nuovo tecnico che in passato ha "lavorato con tre grandi allenatori, perché includo anche Di Francesco che mi ha insegnato tantissimo (oltre a Sarri e Spalletti ndr). Ho appreso tantissimi concetti che chiaramente mi aiuteranno nel mio prosieguo. Poi ci metterò del mio ma per me sono stati tre allenatori importanti". "Come giocherò con il Barcellona? A me piace giocare 4-3-3, però non mi lego ai moduli. Cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori. La squadra è stata costruita in un certo modo, io di questo ne terrò conto perché è giusto così. Del Barça ho visto da spettatore una, due partite. Ho seguito quella di campionato, specialmente l'ultima. E' una squadra forte, ha grandi giocatori, poi stimo tantissimo l'allenatore", ha concluso. Napoli-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle 21 in esclusiva su Amazon Prime Video,accessibile sia per mezzo del televisore, sia in streaming su cellulare, tablet o pc. — [email protected] (Web Info)