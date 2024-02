Morto a 45 anni Thomas Kingston, era marito di Lady Gabriella Windsor

(Adnkronos) – Nuovo dramma per la famiglia reale britannica. E' morto improvvisamente all'età di 45 anni Thomas Kingston, il marito della figlia del Principe e della Principessa Michael di Kent, Lady Gabriella Kingston. Lady Gabriella, riferisce 'Skynews', ha reso omaggio al suo compagno, affermando in una dichiarazione congiunta con la famiglia che era un "uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto. E' stato un grande shock per tutta la famiglia". Kingston, 45 anni, aveva sposato Lady Gabriella Windsor nel 2019 nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, alla presenza della Regina Elisabetta II e di suo marito, il Duca di Edimburgo. Come parte del suo tributo, Lady Gabriella ha anche pubblicato una foto scattata al marito, che lo mostra sorridente vicino a uno specchio d'acqua sotto il sole. Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che il Re e la Regina sono stati informati e si sono uniti "al Principe e alla Principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia". In particolare, sottolinea il portavoce, "le Loro Maestà inviano i loro più sentiti pensieri e preghiere a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston". I servizi di emergenza sono stati chiamati a un indirizzo nel Gloucestershire poco dopo le 18 di domenica, dove hanno trovato il signor Kingston morto. Un'inchiesta è in corso per stabilire le cause del decesso. Non ci sono circostanze sospette né altre parti coinvolte. —internazionale/ [email protected] (Web Info)