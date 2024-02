Morbillo, Bassetti: “Se si accenderà focolaio epidemico sarà difficile contenerlo”

(Adnkronos) – "Nel 2023 più di 30mila casi di morbillo in Europa, di cui il 75% in soggetti non vaccinati. Il maggior numero di casi nel Paese meno vaccinato d'Europa, la Romania, con solo il 71% di copertura (2 dosi di vaccino). E l'Italia? 85% di copertura vaccinale: ben lontani dall'obiettivo del 95%. Se si accenderà un focolaio epidemico, sarà difficile contenerlo". Ammonisce così sui social Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, tornando sulla risalita dei casi di morbillo a livello internazionale. Un trend che non risparmia l'Italia. — [email protected] (Web Info)