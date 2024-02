Milano, abusa di una studentessa di 20 anni nel parcheggio di un locale: arrestato l’aggressore

(Adnkronos) – Un ragazzo italiano di 20 anni è stato arrestato per aver abusato sessualmente di una studentessa americana, sua coetanea. E' accaduto oggi 24 febbraio a Milano. I due si erano conosciuti poco prima all'interno di un locale in via Valtellina; hanno consumato diversi drink insieme, poi approfittando dello stato di ebbrezza, il 20enne ha invitato la studentessa a seguirlo nel parcheggio del locale e ha iniziato ad abusarne. Alcuni passanti, vista la scena, hanno immediatamente chiamato gli addetti alla sicurezza del locale che sono intervenuti bloccando l'aggressore e chiamando la polizia. Sul posto è intervenuta una volante dell'upg della questura di Milano che ha arrestato il ragazzo. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 Areu, è stata trasferita in codice giallo alla clinica Mangiagalli. — [email protected] (Web Info)