MICHELE CALIA in recital per il settimo concerto della Rassegna alle 18.00 al Palazzo Siotto di Cagliari. SABATO 24 FEBBRAIO 2024, Cagliari – Palazzo Siotto, ore 18.00.

Ancora spazio ai giovani talenti con il recital pianistico di Michele Calia per il Festival Mousiké Téchne, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Sabato 24 febbraio alle ore 18 a Palazzo Siotto, la rassegna concertistica propone il settimo appuntamento della rassegna, con un programma che si snoda dal Romanticismo più intramontabile alla sperimentazione novecentesca.

Di Robert Schuman è infatti prevista in scaletta la “Fantasia in re minore op.17”, seguita dalla “Fantasia in fa minore op.49” di Fryderyk Chopin e dalla “Sonata n. 2 op. 19” di Aleksandr Skrjabin.

Ventenne cagliaritano, Michele Calia ha iniziato a studiare il pianoforte da bambino e ha proseguito al Conservatorio di Cagliari sotto la guida di Marcella Murgia e Romeo Scaccia.

Nel 2021 ha eseguito con l’Orchestra del Conservatorio di Cagliari il “Concerto per Pianoforte No. 1 Op. 15” di Ludwig van Beethoven. Si è perfezionato con Enrico Pace, Alessandro Deljavan e Leslie Howard.

La Mousiké Téchne è organizzata dall’Armonica Danza delle Muse, con il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna e in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – I biglietti interi per ciascuno spettacolo rivolto agli adulti costano 10 euro, mentre i ridotti (rivolti agli under 25) costano 5 euro e si possono acquistare in sala o direttamente online al link

https://larmonica-danza-delle-muse.jimdosite.com/concerti.

Per informazioni contattare il numero 388 7720396 (anche su WhatsApp) o visitare il sito https://larmonicadanzadellemuse.com