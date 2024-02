Mezza Maratona del Giudicato: quasi 1.000 atleti protagonisti domenica 18 febbraio a Oristano

Quasi 1.000 atleti saranno protagonisti domenica prossima, 18 febbraio, a Oristano delle due gare competitive della decima edizione della Mezza Maratona del Giudicato, la 21 e la 10 chilometri. In via Duomo si attendono inoltre molti partecipanti anche per la camminata ludico-motoria di 4,5 chilometri, che quest’anno sarà dedicata alla memoria di Chiara Carta, adolescente uccisa lo scorso inverno a Silì, proprio il 18 febbraio.

Sono tanti i fondisti e mezzofondisti di livello che si sfideranno in città. Il lombardo Michele Palamini del Gruppo Alpinistico Vertovese è tra i candidati alla vittoria della 21 chilometri, mentre tra le donne spicca Raimonda Nieddu dell’Atletica Elmas, vincitrice della gara oristanese nel 2022. Nella 10 chilometri, invece, riflettori accesi su Thomas Sorci dell’Atletica Winner Foligno ed Elena Ribigini dell’Arcs Cus Perugia, che nel 2023 ha partecipato agli Europei Under 20 di cross.

La Mezza Maratona del Giudicato sarà anche il secondo memorial dedicato a Gianni Murgia. Un trofeo in ricordo dell’atleta e commerciante di abbigliamento sportivo scomparso quattro anni fa verrà assegnato al primo classificato della categoria Fidal MM65.

Le due gare competitive sono inserite non solo nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ma anche in quello della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali e varranno come Campionato sardo Fispes.

La decima edizione della Mezza Maratona del Giudicato è organizzata dalla Dinamica Sardegna, con la collaborazione del Marathon Club Oristano. Patrocinano il Comune di Oristano con l’Assessorato allo Sport, la Provincia di Oristano, la Fondazione di Sardegna e l’Agenzia regionale Forestas. Quest’ultima ha messo a disposizione numerose piantine: alcune di queste verranno donate all’arrivo. Supportano la manifestazione i Runners Oristano e l’Aniad.

Importante è la collaborazione con il Ceas Aristanis, organizzazione da tempo impegnata nella promozione di pratiche che guardano all’educazione e alla sostenibilità ambientale. Per partecipare alla camminata ludico-motoria sarà necessario portare con sé cinque tappi di plastica, che verranno riciclati dai ragazzi del Centro, seguendo il principio dell’economia circolare.

Sarà possibile iscriversi alla camminata, al costo di 10 euro, domani, venerdì 16 febbraio, e sabato 17, dalle ore 16 alle 20, e domenica 18, dalle ore 8 alle 9, a Palazzo Arcais.

“Registriamo numeri in crescita rispetto alla passata edizione della manifestazione”, ha dichiarato il presidente della Dinamica Sardegna Roberto Sassu. “Ci tengo a ringraziare i main sponsor Vestis e Crai, che hanno creduto sin da subito in questo progetto, insieme al partner sponsor Automania e allo sponsor tecnico Joma. Vi aspettiamo per trascorrere con noi una bella giornata di sport”.

Domenica partirà per prima la 10 chilometri, alle ore 9.30. A seguire, alle 9.40, il via della 21 chilometri. Poi toccherà alla camminata.