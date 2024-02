Masala e Foresta: il duo ha partecipato alla finale di “Una Voce per San Marino” con il brano “Paranoia”

Si è conclusa la terza edizione di ““, il concorso che permette di rappresentare la Repubblica del Titano all’quest’anno in scena in Svezia, alla Malmö Arena, dal 7 all’11 maggio.

Alla finale, condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, hanno preso parte 17 cantanti (otto emergenti e nove big) scelti fra 350 provenienti da 36 Paesi: tra questi anche il duo Masala e Foresta che ha presentato il brano “Paranoia”, esibendosi insieme ad artisti del calibro di Loredana Bertè, Marcella Bella, La Rua e tanti altri.

Con queste parole Masala e Foresta spiegano il significato di Paranoia”, il brano con cui hanno gareggiato «Quando ti guardi allo specchio e fatichi a guardare quella parte di te che ti fa paura, capisci che è arrivato il momento di cambiare le cose. Se ti riconosci a pieno, senza la Paranoia dei giudizi e delle attese, puoi far vivere il sogno che più ti brucia dentro, l’unico per cui vale la pena assaporare tutta questa vita. Non si deve avere timore di sbagliare perché tentare è l’unica strada per non restare spettatori. Ci vuole il viaggio, ci vuole la sofferenza. E poi ci vuole il coraggio di lasciarla andare. “Paranoia” è il nostro viaggio verso tutto questo, che vi possa essere di aiuto per affrontare il vostro».

Bio

Masala e Foresta sono due cantautori che decidono di avviare un progetto “in duo” nel 2022, dopo aver stretto un’amicizia fraterna e un’affinità artistica senza eguali, Masala e Foresta pubblicano il primo singolo “Frastuono” a febbraio 2023. Da quel momento si aprono tantissime opportunità, come il palco di “Deejay On Stage”, la finalissima del premio “Pierangelo Bertoli” e la vittoria del contest canoro “A Squarciagola” del programma “ItaliaSì!”, condotto da Marco Liorni su Rai 1. “Frastuono” è stata la chiave di apertura a tutto, e l’intesa di Miriam e Giuseppe li ha portati a presentare l’inedito “Paranoia” al concorso “Una voce per San Marino” che li ha catapultati dritti in finale.

