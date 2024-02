Mariangela Puddu e Pensiero stupendo su Radio Team 2000 e Villaurbana Music

Inizia un nuovo percorso radiofonico per la speaker e scrittrice di Cabras, Mariangela Puddu, che ha dirottato il suo programma “Pensiero Stupendo” su Radio Team 2000 e Villaurbana Music. Un cambiamento che non gli ha fatto perdere i suoi ascoltatori, ma che probabilmente, spinti dalla curiosità di capire a cosa fosse dovuto questo cambiamento, hanno seguito il programma con maggiore interesse.

Mariangela ci racconta l’esordio della prima puntata. – Ieri, quando ho iniziato il programma, il direttore della radio, Francesco Urru, mi ha detto che c’era un’improvvisa impennata di ascolti; questo è deducibile da un computer che visualizza i dati di ascolto. – Hai nuovi progetti per questa nuova edizione del programma? – Sono del parere che, squadra vincente non si cambia. Con me ho voluto i miei inviati: le scrittrici Rina Alaimo, Elvira La Rocca, Francesco Piu dirigente della Tharros Calcio, il giornalista Paolo Camedda e lo scrittore Alessio La Rocca Podda. “Pensiero Stupendo” è ricco di rubriche interessanti che catturano ascolti, per questo sono molto grata ai miei inviati che collaborano con passione nel mio programma. – Quanto durerà questa nuova avventura su Radio Team 2000 e Villaurbana Music? – Anche Francesco Urru che si occupa della parte tecnica ha molti impegni, e così anch’io che tra l’altro voglio portare a termine il mio terzo romanzo. Quindi non so esattamente quante puntate andranno in onda, comunque finché dura godiamocela, poi si vedrà. – Ricordaci a che ora vai in onda. – La domenica a partire dalle 10,30. Per quanto riguarda le repliche: domenica alle 22, martedì alle 21, giovedì alle 10 e venerdì alle 18. – Un commento su Francesco Urru ce lo puoi fare? – È molto professionale, quindi sempre attento a darmi consigli che possano farmi crescere in questa mia passione: la radio. – Cosa vuoi dire ai tuoi ascoltatori? – Grazie per esserci, sempre.