Luca Sofri racconta il Post e il giornalismo con Enrico Deregibus ad Alessandria

Luca Sofri racconta il Post e il giornalismo con Enrico Deregibus ad Alessandria – Martedì 13 febbraio alle 21 ad Alessandria Luca Sofri sarà il protagonista di un incontro dedicato all’informazione in Italia e all’esperienza del Post, la testata giornalistica on line di cui Sofri è ideatore e direttore.

La serata è curata e condotta dal giornalista Enrico Deregibus ed èorganizzata dall’associazione Cultura e Sviluppo. Si svolgerà nellasede dell’associazione in Piazza Fabrizio De André 76 ad Alessandria.L’ingresso è gratuito, ma è consigliata l’iscrizione tramite ilform in fondo alla pagina:

https://culturaesviluppo.it/evento/incontro-sullinformazione-con-luca-sofri/

L’incontro sarà in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube di

Cultura e sviluppo, dove rimarrà disponibile anche dopo la serata.

Sarà l’occasione di presentare il settimo numero di “Cose spiegate

bene”, la rivista del Post, realizzata in collaborazione con la casa

editrice Iperborea. Ogni numero è dedicato a un argomento, per

declinare la proverbiale attitudine del Post anche su questo formato,

raccogliendo spiegazioni, storie e racconti.

Il settimo numero, intitolato ‘Voltiamo decisamente pagina’, spiega

come funzionano il giornalismo e i giornali, e cosa è accaduto loro

negli ultimi travolgenti 25 anni: da quando cioè le notizie, e i

lettori, si sono spostate su Internet. Racconta da dove arrivano le

notizie, come sono cambiati i modelli di business in questi anni, come

si è trasformato il lavoro dei giornalisti e che effetto hanno avuto

questi cambiamenti sulle notizie che leggiamo. Con i contributi di

Annalena Benini, Michela Murgia, Mario Tedeschini Lalli e Carlo

Verdelli.

Luca Sofri è direttore del Post, che ha fondato nel 2010. Ha lavorato

con Il Foglio, Internazionale, Vanity Fair, Panorama, l’Unità, il

Venerdì, GQ, La Gazzetta dello Sport e Wired. Ha condotto il programma

Otto e mezzo su La7 e, in radio, Condor su Radio Due. Per Rizzoli ha

pubblicato i libri Playlist (2008), Un grande paese (2011) e Notizie che

non lo erano (2015). Dal 2000 gestisce il blog Wittgenstein, in cui si

occupa di società, politica e cultura.

Enrico Deregibus è giornalista e direttore artistico di festival ed

eventi musicali e culturali in tutta Italia, come il “Pem! Festival”

in Monferrato. È considerato il biografo di Francesco De Gregori, su

cui ha pubblicato vari volumi. Il suo libro più recente è “Luigi

Tenco. Lontano, lontano – Lettere, racconti, interviste”, curato con

Enrico de Angelis per Il Saggiatore. È inoltre curatore del Premio

Amnesty per la musica italiana.