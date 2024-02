Loredana Bertè punta all’Eurovision, sarà a Una Voce per San Marino

(Adnkronos) –Loredana Bertè ha sciolto la riserva e parteciperà sabato alla finale di Una Voce per San Marino, il concorso canoro della piccola repubblica che assicura al vincitore la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2024. "È riuscita a liberarsi e sabato sarà sul palco. Due ore fa mi ha comunicato che verrà. Mi ha detto scherzando che vuole andare a trovare Borg", dice all'Adnkronos il direttore artistico della manifestazione di San Marino, Pasquale Mammaro. E in effetti anche a Sanremo 2024 la Bertè, che con 'Pazza' ha vinto il Premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini, aveva detto che le sarebbe piaciuto vincere il festival proprio per andare all''Eurovision Song Contest che quest'anno si terrà dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. "Così vado a rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg", aveva scherzato la cantante che proprio per via del matrimonio con lex tennista è molto conosciuta nel paese scandinavo. Quest'anno fra l'altro, "il candidato di San Marino – ricorda Mammaro – sarà più fortunato, perché l'Italia, grazie al sorteggio già avvenuto, potrà votare nella semifinale per San Marino. Cosa che non capitò l'anno scorso ad Achille Lauro". Quindi sul vincitore di Una Voce per San Marino verranno probabilmente convogliati tutti i voti italiani, perché nessun Paese può votare per il proprio candidato.Loredana parteciperà a Una Voce per San Marino con il pezzo di Sanremo, 'Pazza', una ballata rock che entra velocemente nelle grazie di chi lo ascolta. "E se dovesse vincere la finale di Una Voce per San Marino volerà a Malmo – sottolinea Mammaro – ormai il concorso di San Marino sta diventando una seconda chance per gli artisti di Sanremo di partecipare all'Eurovision Song Contest. Ma attenzione – aggiunge il direttore artistico – a San Marino Loredana avrà dei rivali all'altezza, ci sarà anche Marcella Bella. Le due fra l'altro sono molto amiche e hanno duettato in una canzone 'Mi rubi l'anima' presente negli ultimi album di entrambe. E poi ci saranno anche i Jalisse, che dopo essere tornati sul palco dell'Ariston rischiano di tornare anche all'Eurovision, dove gareggiarono nel 1997 dopo la vittoria di Sanremo con 'Fiumi di Parole'". Nella finale di sabato a San Marino, condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, si sfideranno 8 giovani, selezionati la scorsa settimana, e 8 big: oltre a Loredana e Marcella, ci saranno anche i Jalisse, La Rua, Pago, Aaron Sibley, Aimie Atkinson, e una formazione inedita composta da Wlady, Corona e Ice Mc che vedrà sul palco anche Dj Jad. Presidente di giuria sarà Celso Valli ma saranno presenti anche i suoi predecessori Mogol e Al Bano, che hanno guidato la giuria nelle prime due edizioni del concorso e che quest'anno tornano come ospiti. — [email protected] (Web Info)