Loredana Berte e il premio Mia Martini: “Mimì, abbiamo vinto” – Video

"Mimì lo abbiamo portato a casa. E' un cerchio che si chiude". Con queste parole una commossa Loredana Bertè commenta il premio della Critica Mia Martini del 74esimo Festival di Sanremo consegnato questa mattina in sala stampa. "Questo premio per me – aggiunge l'artista – è sempre stato irraggiungibile, un po' una ferita nel cuore. Non riesco ancora a crederci di averlo vinto, non ci speravo più. Mimì lo abbiamo portato a casa. E' un cerchio che si chiude, una cosa stupenda e anche un po' surreale".