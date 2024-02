Liaison tra Paolo Battaglia La Terra Borgese e BETAPRESS

Liaison tra Paolo Battaglia La Terra Borgese e BETAPRESS, L’accordo è del 17 Febbraio. A ufficializzarlo è Corrado Faletti, Direttore Responsabile di Betaress.it «Paolo Battaglia La Terra Borgese, con la sua esperienza di critico d’arte, sceneggiatore e mediatore culturale, introduce una prospettiva profondamente radicata nella storia e nella teoria dell’arte. La sua capacità di analizzare e interpretare le opere d’arte attraverso il prisma della critica storica e culturale arricchisce la collaborazione, fornendo le basi per comprendere come le nuove forme d’arte si inseriscano nel continuum storico dell’espressione umana. Battaglia La Terra Borgese, con la sua sensibilità verso le dinamiche culturali e sociali che influenzano l’arte, offre un’importante chiave di lettura per interpretare il significato e l’impatto delle innovazioni tecnologiche nel campo artistico».

Se vogliamo valutare i meccanismi della conoscenza – dichiara Paolo Battaglia La Terra Borgese – ci troviamo di fronte a nuove ordinate forme di editoria giornalistica, sincere, che sono quelle di Betapress. Sono dunque felice di essere un’eco, per materia, dell’autorevole Redazione di Betapress.

Ecco quanto esprime Corrado Faletti, Direttore Responsabile di Betaress:

«Genio Eterno: Arte come Emblema della Maestria Umana e Finestra sull’Infinito

«Genio Eterno: Arte come Emblema della Maestria Umana e Finestra sull'Infinito

…nasce la collaborazione tra Betapress e Paolo Battaglia La Terra Borgese, che rappresenta un affascinante incrocio di percorsi e competenze diverse, che si incontrano nel terreno comune dell'arte e della genialità umana. Questa rubrica esplora la concezione dell'arte come massima espressione del potenziale umano, un ponte tra il reale e l'ideale, tra il temporale e l'atemporale. "Genio Eterno" allude alla perpetua rilevanza del talento creativo e innovativo dell'uomo, che attraverso l'arte riesce a trasmettere messaggi, emozioni e visioni che rimangono attuali attraverso i secoli. "Arte come Emblema della Maestria Umana" sottolinea l'idea dell'arte come simbolo della capacità umana di eccellere, di superare i limiti del conosciuto e del possibile, riflettendo la profondità del pensiero, la complessità delle emozioni e la grandezza della visione che solo l'essere umano può esprimere. Questa frase intende valorizzare l'arte come testimonianza della continua aspirazione dell'uomo alla perfezione, alla scoperta e all'espressione del sé. "Finestra sull'Infinito" evoca l'aspetto più trascendentale e universale dell'arte, la sua capacità di collegare gli individui con concetti e sentimenti che superano i confini del tempo e dello spazio, toccando l'essenza stessa dell'esperienza umana in una ricerca di significati ultimi. L'arte diventa così una via per esplorare e connettersi con l'eterno, un mezzo attraverso il quale l'umanità può avvicinarsi alla comprensione di verità universali e alla condivisione di un senso di comunione con il tutto. In conclusione, questo titolo mira a riflettere su come l'arte, nella sua espressione più elevata, sia un linguaggio universale capace di superare le barriere culturali e temporali, fungendo da testimone della ricerca umana di superamento, bellezza e trascendenza. L'arte, in questa visione, è vista non solo come creazione ma come un dialogo continuo tra l'individuo e l'infinito, tra l'umanità e il suo eterno desiderio di esplorare, comprendere e comunicare l'ineffabile. Questa alleanza intellettuale è particolarmente stimolante per il modo in cui intreccia saperi e visioni differenti, creando un dialogo multidisciplinare che va oltre i confini tradizionali dell'arte, della tecnologia e della critica. […]»

La collaborazione tra il critico d’arte Battaglia La Terra Borgese e Betapress è quindi un’esplorazione del connubio tra arte e realtà, arte e futuro- scrive Betapress -, un lavoro congiunto volto a indagare come l’arte possa fungere da ponte tra l’umano e il tecnologico, tra il passato e il futuro.

In sintesi – riportiamo -, la collaborazione tra Paolo Battaglia La Terra Borgese e Corrado Faletti rappresenta un dialogo fecondo tra due menti creative che, pur provenendo da ambiti diversi, condivide un interesse profondo per le intersezioni tra arte, tecnologia e società.

Così si legge su Betapress.