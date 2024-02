Elezioni in Sardegna: le congratulazioni della FASI a Alessandra Todde per la vittoria

La Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (FASI) esprime le più sincere congratulazioni ad Alessandra Todde per la sua vittoria alle elezioni regionali in Sardegna.

Alessandra Todde ha dimostrato grande impegno e dedizione nella sua campagna elettorale, e siamo certi che saprà rappresentare al meglio gli interessi della Sardegna e dei Sardi nel Mondo. La sua esperienza e il suo impegno verso la comunità saranno di grande valore per il futuro della nostra amata isola.

“La Sardegna ha eletto una donna forte e capace, che rappresenta un nuovo inizio per la nostra regione”, ha dichiarato Bastianino Mossa, Presidente della FASI. “Siamo entusiasti di lavorare insieme a Alessandra Todde per continuare a promuovere e sostenere la comunità sarda in Italia e siamo fiduciosi che la sua leadership porterà a un futuro più prospero per tutti i Sardi”.

È importante sottolineare che Alessandra Todde ha già avuto modo di conoscere il mondo dell’emigrazione organizzata in Italia in occasione del VII congresso della FASI a Milano, svoltosi dal 10 al 12 dicembre 2021. In quell’occasione, ha avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti delle associazioni sarde presenti in tutta Italia, ascoltando le loro storie e le loro proposte. La sua partecipazione attiva a questo importante evento ha permesso di apprezzarne l’attenzione e la sensibilità verso le questioni che riguardano su disterru.

La FASI si pone come punto di riferimento per tutte le realtà associative sarde presenti sul territorio nazionale e proseguirà nel sostenere attivamente le iniziative che favoriscono l’interazione e la cooperazione tra la Sardegna e le sue comunità fuori dall’Isola. “La FASI continuerà a lavorare fianco a fianco con le istituzioni e i rappresentanti eletti per affrontare le sfide che la Sardegna si trova davanti” -ha aggiunto Mossa- “in particolare ci impegneremo a promuovere la coesione sociale e territoriale, a sostenere lo sviluppo economico e a tutelare l’ambiente”.