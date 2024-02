L’alghero Vince Anche A Stintino: È Il Quarto Successo Di Fila

L’alghero Vince Anche A Stintino: È Il Quarto Successo Di Fila, La squadra di mister Giandon vince 3-0 e resta al secondo posto, a -2 dalla capolista Nuorese. Al “Rocca Ruja” decidono Franchi (doppietta) e Ruben Feliz

Campionato di Promozione (diciannovesima giornata)

Un’altra grande prova e quarto successo consecutivo per l’Alghero. I giallorossi vincono 3-0 al “Rocca Ruja” di Stintino in uno degli anticipi della seconda giornata di ritorno del girone B di Promozione e consolidano il secondo posto in classifica, a -2 dalla capolista.

La prima occasione del match è per i padroni di casa con una conclusione da fuori area di Oggiano deviata in angolo da Secchi all’ottavo minuto. Al 17’ ci prova da fuori anche Baraye ma Delogu devia in corner. Al 21’ si rivede lo Stintino con un tiro velenoso di Porcu ma Secchi risponde presente. Poi alla mezz’ora arriva il vantaggio giallorosso: lancio di Baraye per Mula che dentro l’area di testa serve Franchi, bravo a battere Delogu. I padroni di casa provano a reagire: al 37’ doppio intervento di Secchi, prima su una punizione di Fini poi su Oggiano. Sul finire del primo tempo pericolosi anche Marco Carboni e Mereu. È il preludio al raddoppio, che arriva nel secondo minuto di recupero con Franchi: spizzata di Baraye per l’attaccante argentino che batte Delogu con una conclusione dal limite.

Nella ripresa Baraye vicino al tris: al 6’ sulla sua strada prova il palo poi al 25’ con una conclusione deviata in angolo. Poco prima della mezz’ora ci prova anche Masala con un tiro che si perde di poco a lato. Un minuto dopo arriva comunque il terzo gol: è ancora Baraye a ispirare, stavolta per Rubén Feliz che di fronte alla porta di piatto la mette in rete.

Per l’Alghero tre punti d’oro su un campo difficile. Si tratta del nono risultato utile di fila che consente di restare in scia della capolista del girone. Nel prossimo turno Mereu e compagni affronteranno l’ostica Macomerese al “Pino Cuccureddu”.

STINTINO: Delogu, Porcu, Sanna (16′ st D’Amico), Cardone, Campus, Manca (9′ st Foddai), Gueli (46′ pt Piana), Camara, Oggiano, Doukar (33′ st A. Ruiu), Fini (38′ st Lobino). In panchina: Canalis, S. Ruiu, Piga, Bulnes. Allenatore: Giampiero Loriga

ALGHERO: Secchi, Dore (43′ st G. Sanna), Masala, Manunta, Mereu (43′ st Giorgi), Urgias, Mula (34′ st Sasso), Feliz, Franchi, Carboni (40′ st Mura), Baraye (43′ st Stumpo). In panchina: Pittalis, Milia, Meloni. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Fronteddu di Nuoro.

RETI: 30′ e 47′ pt Franchi, 29′ st Ruben Feliz.